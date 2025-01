Nu het nieuwe jaar is aangebroken verschijnen de afgedankte kerstbomen weer op straat in Utrecht

Het duurt weliswaar nog een paar dagen tot Driekoningen, maar sommige Utrechters hebben nu al afscheid genomen van hun kerstboom. Op de meest willekeurige plekken op straat zijn ze te vinden zoals langs de gracht, in het park en tussen de fietsen.

Veel mensen doen in december de grootst mogelijke moeite om een kerstboom in huis te halen. Eerst wordt zorgvuldig het beste exemplaar bij de verkoper uitgezocht. Deze wordt op de fiets of met de auto vervoerd, en krijgt de meest prominente plek in de woonkamer. Vervolgens wordt de boom nauwkeurig versierd met slingers, ballen, lampjes en een piek. De kerstboom is daarmee hét symbool van december en de feestdagen.

Wanneer januari aanbreekt, is het weer tijd voor het normale leven. De boom die een maand geleden nog met veel enthousiasme in huis werd gehaald, wordt weer weggedaan en belandt op straat. Deze nordmannen, blauwsparren, fijnsparren of andere naaldbomen zijn op de meest willekeurige plekken in Utrecht terug te vinden.

In de stad zijn meerdere centrale inzamelpunten voor de kerstbomen. “U herkent de punten aan opvallende spandoeken met de tekst ‘Kerstboom inzamelpunt’”, is te lezen op de website van de gemeente Utrecht. Daarnaast worden de kerstbomen van 6 tot en met 17 januari bij de mensen thuis opgehaald. Bekijk de website van de gemeente voor meer informatie.