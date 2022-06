OBS Overvecht en Utrechts Stedelijk Gymnasium mogen zich opnieuw ‘Excellente School’ noemen

OBS Overvecht en het Utrechts Stedelijk Gymnasium mogen de komende drie jaar (opnieuw) het predicaat ‘Excellente School’ dragen. Dat predicaat is voor scholen die ‘onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel’.

Het predicaat Excellente School wordt door de onderwijsinspectie toegekend op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen. Daarnaast krijgen alle scholen die het predicaat krijgen, ook de waardering Goed van de Inspectie van het Onderwijs.

Het team van OBS Overvecht zorgt volgens de jury voor een ‘stevige basis voor ieder kind’ door aandacht voor taal, rekenen en ‘de ontwikkeling tot goede burger’, in combinatie met brede talentontwikkeling.

Het USG richt zich naar eigen zeggen op de ontwikkeling in de breedte. “Op het USG stimuleren we leerlingen zich niet alleen op cognitief vlak, maar in de volle breedte te ontwikkelen. School is voor ons zoveel meer dan het behalen van een diploma.” Het USG biedt daarom extra keuzes en mogelijkheden waarmee leerlingen uitgedaagd of ondersteund worden.

Tekst loopt door onder de foto

Traject

In de afgelopen periode hebben 46 scholen en schoolsoorten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs deelgenomen aan het traject Excellente Scholen, waarin een jury hun profielen heeft beoordeeld en bij de scholen op bezoek is geweest. 43 scholen hebben vandaag te horen gekregen dat ze het predicaat Excellente School hebben gekregen. In januari kregen ook al 55 scholen het predicaat, wat het totaalaantal Excellente Scholen in Nederland op honderd brengt.

Zowel OBS Overvecht als Utrechts Stedelijk Gymnasium hadden bij de vorige beoordeling ook al het predicaat Excellente School gekregen.