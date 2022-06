Ochtendspits op snelwegen rond Utrecht viel mee ondanks boerenprotest

Rond Utrecht leek het woensdagochtend op de snelwegen mee te vallen met de drukte. Rijkswaterstaat had eerder gewaarschuwd voor extra drukte op de Nederlandse rijkswegen vanwege het boerenprotest dat vandaag in het Gelderse Stroe plaatsvindt.

“Door de boerenmanifestaties verwachten we een zware ochtend- en avondspits”, aldus Rijkswaterstaat. Ook rond Utrecht waren landbouwvoertuigen op de snelwegen – waaronder de A27 en de A28 – te zien. Dit leverde echter geen grote files op.

Desalniettemin was er wel wat vertraging rond Utrecht. Zo stond er rond 08.50 uur een file tussen Den Dolder en Utrecht, waarbij er zo’n 7 minuten vertraging was. Dit was volgens Rijkswaterstaat het gevolg van de boerenmanifestatie.

A1

Op andere plekken in Nederland is het momenteel wel erg druk vanwege de vele landbouwvoertuigen op de snelweg. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. “We zien de vertraging op de A1 flink oplopen door de boerenmanifestaties. Moet je zo toch de weg op? Dan adviseren we om deze snelweg in beide richtingen te mijden”, schrijft Rijkswaterstaat op sociale media.

Aan het eind van de middag wordt weer extra drukte verwacht. Wat dit voor de snelwegen rondom Utrecht betekent is nog onduidelijk.