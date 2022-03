Oekraïens blauw-geel op veel plekken in Utrecht terug te vinden

Op meerdere plekken in de stad hebben Utrechters uit solidariteit met Oekraïne de blauw-gele vlag van het land opgehangen. Sinds Rusland eind februari op grote schaal het Oost-Europese is binnengevallen kom je de Oekraïense vlag steeds vaker tegen in Utrecht.



We zullen nog niet alle vlaggen op de foto hebben gezet, maar de grootste vlag van de stad hangt waarschijnlijk aan een gevel van een huis aan de Plompetorengracht. Op het Domplein hing een exemplaar dat door de zon bijna doorzichtig was geworden. In de singel bij het Wolvenplein maakte de net uitgekomen bloembollen het kleurrijke plaatje helemaal af.

Initiatieven

Op de dag van de inval in Oekraïne werd het stadhuis van Utrecht blauw-geel verlicht, maar dat lukte niet helemaal. “Uit solidariteit met de mensen in Oekraïne hangt vanavond de vlag halfstok in onze mast en kleurt ons Stadhuis in het blauw-geel”, schreef burgemeester Sharon Dijksma destijds op Instagram, bij een foto van het verlichtte gemeentehuis. In de Galgenwaard hingen FC Utrecht supporters een vlag op als onderdeel van een actie voor Oekraïners. Een van de leden van supportersvereniging komt uit het Oost-Europese land.

