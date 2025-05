Oekraïense opvanglocatie in Utrecht gaat sluiten Beeld: Google Maps

De opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Koploperstraat 50-52 in Utrecht sluit in oktober 2025. De gemeente had daar sinds november 2022 een tijdelijke opvanglocatie, maar deze zal niet worden verlengd. De vluchtelingen die er nu nog zitten verhuizen naar andere opvanglocaties in de stad.