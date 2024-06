Oekraïense veteranen bouwen samen met Nederlandse collega’s drones in Utrecht

Oekraïense soldaten die gewond zijn geraakt in de oorlog en in Nederland rehabiliteren, zijn zaterdag samengekomen in Utrecht. Samen met onder meer Nederlandse veteranen en militairen bouwen zij drones, die vervolgens weer ingezet kunnen worden aan het front. Met het initiatief van DroneAid Collective wordt niet alleen bijgedragen aan de strijd, het is ook van sociale waarde voor de soldaten.

Aan een van de tafeltjes sleutelen Georg en Mykola aan een drone. “Veel van mijn vrienden zijn omgekomen in de oorlog”, vertelt Mykola die zelf gewond is geraakt en nu in Nederland herstelt. “Ik wil de soldaten die nu nog aan het vechten zijn blijven helpen. Zodra het kan ga ik weer terug naar Oekraïne om mee te vechten. Tot die tijd wil ik niet stil blijven zitten.”

Georg is arts bij het Nederlandse leger en is gestationeerd bij de Van Ghentkazerne in Rotterdam. “Medici zijn steeds vaker een doelwit in de oorlog. Soms is het daarom te gevaarlijk om gewonde soldaten te helpen op het slagveld. Tijdens de oorlog in Oekraïne worden drones ingezet om deze soldaten te voorzien van bijvoorbeeld pijnstillers, antibiotica en flesjes water. Omdat drones steeds vaker worden ingezet wil ik graag leren hoe ze werken en hoe ik ze kan bouwen.”

D-day

Max is ongeveer een jaar geleden gevlucht uit Oekraïne en nu is hij een van de initiatiefnemers van DroneAid Collective. “De sociale impact van dit initiatief is groot. De gewonde soldaten ontmoeten namelijk lotgenoten en zijn kunnen op deze manier weer bijdragen aan de strijd.”

Max refereert ook aan de herdenking van D-day die twee dagen geleden plaatsvond. “Tachtig jaar geleden zorgde deze operatie ervoor dat West-Europa werd bevrijd. De soldaten van toen vochten voor dezelfde waardes als waar de Oekraïense soldaten nu voor vechten; voor onder andere democratie, vrijheid en vrede. Het verschil is dat de geallieerden destijds alle middelen hadden om de Duitsers te verslaan en dat wij tekorten hebben. Wij hebben de hulp van andere landen dan ook echt nodig in onze strijd, om uiteindelijk de vrede in Europa te bewaren.”