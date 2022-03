Oekraïense vluchtelingen kunnen gratis reizen met Syntus Utrecht en NS

Oekraïense vluchtelingen kunnen gratis reizen met het Utrechtse Syntus en met NS. Dat hebben de vervoersmaatschappijen dinsdag bekendgemaakt.

“Aan de gevluchte inwoners van Oekraïne, jouw paspoort is je treinkaartje naar Nederland. Zo hopen we een kleine bijdrage te kunnen leveren aan een betere situatie. We wensen je een veilige reis”, liet NS dinsdag weten via Twitter.

“Ook bij Syntus Utrecht reizen Oekraïense vluchtelingen per direct gratis”, schreef de vervoersmaatschappij later op de dag op het sociale medium.

To all refugees of Ukraine, your passport is your train ticket to the Netherlands. We hope NS can play an active part in helping Ukranian families travel to safety at this time. We wish you safe travels.#StandWithUkrainehttps://t.co/NVqj6CetGA

— NS online (@NS_online) March 1, 2022