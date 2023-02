Oekraïners kunnen op 24 februari gratis met NS reizen naar landelijke herdenking in Utrecht

De NS laat alle Oekraïners op 24 februari gratis reizen met de trein zodat ze naar de landelijke herdenkingsbijeenkomst in Utrecht kunnen komen. Die dag wordt er in de Jaarbeurs stilgestaan bij 1 jaar oorlog in Oekraïne.

Op 24 februari is het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie worden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kan meedoen.

Het idee voor deze landelijke herdenkingsbijeenkomst komt uit de Oekraïense gemeenschap van Vital’nya in Utrecht. Bij Vital’nya – letterlijk huiskamer in het Oekraïens – komen sinds 1 april vorig jaar vluchtelingen uit Oekraïne samen om onder elkaar te zijn.

Programma

Het programma in de Jaarbeurs is tussen 11.00 en 17.00 uur en staat in het teken van ‘Remember Together’. Op de beursvloer van hal 1 komen 25 ontmoetingspunten die symbool staan voor de Oekraïense steden en regio’s en worden ingericht als huiskamers. Op het centrale podium in de Jaarbeurs is een programma met diverse toespraken en Oekraïense muziek. Tickets voor het programma zijn te bestellen via deze website. Oekraïners kunnen gratis een ticket reserveren, aan Nederlanders wordt een bijdrage gevraagd om de dag mogelijk te maken.

Rondom de Jaarbeurs kan iedereen die dat wil gedurende de hele dag op eigen gelegenheid The Walk of Hope lopen. De route volgt de weg die meer dan tienduizend vluchtelingen het afgelopen jaar aflegden tussen station Utrecht Centraal en het crisiscentrum in Jaarbeurs hal 5. Langs de route is op zuilen te zien en te lezen wat er door de vluchtelingen en hulpverleners heen ging bij aankomst en ontvangst.

Donaties voor bijeenkomst 24 februari

Sinds de bekendmaking van dit initiatief is een fondsenwervingscampagne gestart. Op www.gofundme.com/remembertogether kan gedoneerd worden.