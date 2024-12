‘Oekraïense vluchtelingen sliepen buiten na sluiting Jaarbeurs in Utrecht’

Sinds de sluiting van de opvang in de Jaarbeurs in augustus van dit jaar, sliepen op zijn minst veertien Oekraïense vluchtelingen buiten. Dat bevestigt het Rode Kruis na berichtgeving van het AD. Mogelijk liggen de aantallen van vluchtelingen zonder slaapplek nog hoger.

De opvang in de Jaarbeurs werd gesloten omdat de druk op de locatie te groot werd. De HUB, zoals de opvangplek werd genoemd, werd in februari al alleen toegankelijk voor vrouwen, kinderen en kwetsbaren. Alsnog bleek de druk op de opvangplek te groot. Daarom sloten de deuren van de locatie.

Sindsdien moeten honderden Oekraïeners op zoek gaan naar een andere verblijfplek, wat voor problemen zorgt. Sinds augustus van dit jaar klopten meer dan vijfhonderd mensen aan bij het Rode Kruis, is te lezen in het bericht van het AD.

Hachelijke situaties

De vluchtelingen zouden van het kastje naar de muur worden gestuurd, en bovendien zouden veel opvanglocaties al vol zitten. Dat zorgt voor hachelijke situaties, zoals een vrouw die met haar arm in het gips een nacht op het bankje voor het Rode Kruis-kantoor in Amsterdam doorbracht.

Een ander Oekraïens gezin met autistische zoon en een hulphond leefde al weken in een auto omdat ze bij verschillend gemeenten werden weggestuurd. Er zou geen plek zijn voor de hulphond.

In totaal zijn er minimaal veertien Oekraïense vluchtelingen die de nacht buiten hebben moeten doorbrengen, zegt het Rode Kruis. De hulporganisatie benadrukt dat het daadwerkelijke aantal vluchtelingen zonder slaapplek waarschijnlijk een stuk hoger ligt. De meeste Oekraïeners zouden volgens hen namelijk toevallig bij het Rode Kruis terechtkomen, omdat ze het logo herkennen.

Resultaatverplichting

Gemeenten in Nederlanden hebben een zogenoemde inspanningsverplichting. Ze moeten hun best doen om Oekraïeners een bed te geven, maar hebben geen resultaatverplichting. Er mag dus nee worden gezegd als er geen plek is. Sinds het sluiten van de Jaarbeurs is er ook geen centrale plek meer waar vluchtelingen zich kunnen melden voor hulp, schrijft het AD.

Oekraïeners moeten bij een van de ruim driehonderd gemeenten binnenlopen, of een mail sturen. Het is maar de vraag wat er per gemeente van ze gevraagd wordt.