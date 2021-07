Oeverpark in Utrechtse buurt Leeuwesteyn wordt deze zomer verder ingericht

Het Oeverpark in de nieuwe Utrechtse buurt Leeuwesteyn wordt de komende periode verder ingericht. Groen, gras, bloemen en speelplekken moeten er komen. Ook de faunapassage wordt verbeterd.

Het Oeverpark ligt tussen de woningen en het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De komende tijd wordt er gewerkt om het nu nog kale park groener te maken. Het hoge deel tussen de huizen wordt park met gras, bomen, planten, bloemen en later ook speelplekken. Het gras wordt deze zomer ingezaaid, de bomen en planten volgen in het eerstvolgende plantseizoen, dat loopt van november tot maart.

Het lage deel van het park is een ecologische zone, bedoeld voor dieren en planten. Daar komt een struinpad, zodat mensen er ook kunnen lopen. Verder komen er extra planten en struiken, zoals meidoorn, mispel en vlierbes. Om de struiken heen worden in juli omheiningen geplaatst in de vorm van gestapelde takken, zogenoemde takkenrillen. Die takken gaan functioneren als schuilplaats voor dieren. De helling wordt ingezaaid met hooiland.

Faunapassage

Niet alleen het groen in het park gaat veranderen, ook de faunapassage wordt aangepakt. Rondom Leeuwensteyn lopen onder meer hazen, konijnen en fazanten die de faunapassage kunnen gebruiken om veilig de weg over te steken en in Park Voorn te komen. De route naar de faunapassage wordt aantrekkelijker gemaakt. Er worden bijvoorbeeld takken en boomstronken neergelegd en er wordt gezorgd dat dieren in en uit het water kunnen gaan.

De gemeente heeft verder op initiatief van buurtbewoners al verkeersborden geplaatst langs de Stadsbaan en in Leeuwesteyn. Die borden moeten ervoor zorgen dat automobilisten oppassen voor de dieren in het gebied.