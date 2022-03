Oevers en bruggen Merwedekanaal toe aan onderhoud, volledige omvang herstelwerkzaamheden nog onbekend

Zeker 6,8 kilometer van de oevers langs het Merwedekanaal bij Utrecht is toe aan herstel of vervanging. Dat heeft Rijkswaterstaat geconcludeerd op basis van onderzoek. Hetzelfde geldt voor een aantal bruggen en de Muntsluis.

3,7 kilometer van de oeverconstructie is voorlopig nog niet toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat is momenteel nog bezig met onderzoek naar de waterbodemkwaliteit. Bij dit laatste onderzoek worden ook de Vaartse Rijn en het zuidelijk deel van de Catharijnesingel meegenomen, omdat het water daar ook nog in beheer en onderhoud is van het Rijk.

Het Merwedekanaal heeft sinds 1952 geen nationale functie meer voor de scheepvaart. Daarom wil de gemeente Utrecht het samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) overnemen van het Rijk. Maar voor dat gebeurt, willen de eigenaars in spe afspraken maken over het noodzakelijke onderhoud dat binnen nu en vijftien jaar moet plaatsvinden.

Financiële middelen

De overdracht van het Merwedekanaal en omgeving betekent dat er minder strenge ontwerpeisen gaan gelden voor bijvoorbeeld bruggen en kades. Desalniettemin moet het kanaal onderhouden worden. Maar wie gaat daarvoor opdraaien?

Het Rijk wil het Merwedekanaal het liefst zo overdragen. Eerder liet het de gemeente weten geen geld en mensen te hebben voor de herstelwerkzaamheden, schrijft het college van B&W. Het Rijk zou bovendien zelf geen belang hebben bij het herstel.

Maar ook voor de gemeente en HDSR zijn er beperkte middelen voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast speelt de grondoverdracht, met bijbehorende contracten en verplichtingen, een rol in de onderhandelingen. Gemeente en HDSR willen dan ook goede afspraken maken met het Rijk over de overdracht.

“Momenteel is Rijkswaterstaat in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de programmering en prioritering van het noodzakelijke onderhoud van het Merwedekanaal”, schrijf het college in een brief aan de raad. “De uitkomsten van dit gesprek bepalen of er de komende jaren voldoende financiële middelen beschikbaar komen op basis waarvan we met het Rijk afspraken kunnen maken over de overdracht van het kanaal.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.