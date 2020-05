Oh oh Den Haag vanaf Utrechtse Domtoren vanwege vertrek burgemeester Jan van Zanen

De stadsbeiaardiers van Utrecht en Den Haag maken zaterdag een ‘muzikale brug’ voor de vertrekkend burgemeester Jan van Zanen. Vanaf de Domtoren klinkt een typisch Haags nummer en in Den Haag wordt een Utrechts lied gespeeld.

Malgosia Fiebig, de beiaardier van Utrecht, speelt zaterdag om 11.00 uur Oh oh Den Haag op het carillon van de Domtoren. Op hetzelfde tijdstip speelt Gijsbert Kok Utereg me stadje in de Oude Kerk in Scheveningen.

“Malgosia Fiebigen en Gijsbert Kok maken deze muzikale verbinding speciaal voor Jan van Zanen”, is te lezen op het twitteraccount van de Utrechtse kerktorens.

Donderdag werd bekend dat Van Zanen Utrecht verruilt voor Den Haag. Verschillende Utrechtse politici noemen het vertrek een gemis voor de stad.