Olena Zelenska, ‘first lady’ van Oekraïne, bezoekt Prinses Máxima Centrum in Utrecht

Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, heeft zondag het Prinses Máxima Centrum in Utrecht bezocht. Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma op Instagram.

“Zojuist bezocht de first lady van Oekraïne, Olena Zelenska, het Prinses Máxima Centrum in Utrecht”, is te lezen in het bericht van Dijksma. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met kanker.

Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zijn zo’n 5,7 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht als gevolg van de oorlog met Rusland. Onder de vluchtelingen bevinden zich ook kinderen met kanker en een aantal daarvan wordt behandeld in het Prinses Máxima Centrum.

Memorandum

De Utrechtse instelling werkt daarnaast volgens de burgemeester nauw samen met een ziekenhuis in het Oekraïense Lviv. Ook artsen uit het Oost-Europese land behandelen de zieke kinderen in Utrecht.

“Vandaag tekenden beide ziekenhuizen een Memorandum of Understanding om de samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling, opleidingen en patiëntenzorg verder uit te bouwen. Een heel mooie en bijzondere samenwerking ten gunste van de meest kwetsbare kinderen.”

F-16’s

President Zelensky bezocht Nederland zondag voor de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog. Hij kreeg op vliegbasis Eindhoven onder meer een rondleiding langs de F-16’s die mogelijk op termijn richting Oekraïne gaan.