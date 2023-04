Olie aangetroffen op meerdere plekken in sloot in Utrechtse wijk Overvecht

Op meerdere plekken in een sloot ter hoogte van de Gageldijk in Overvecht is olie aangetroffen, meldt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het gaat om een dunne olielaag die door de sloot stroomt.

Het waterschap De Stichtse Rijnlanden ontdekte woensdag 5 april een olievlek in een sloot bij de Gageldijk in de Utrechtse wijk Overvecht. Op meerdere plekken op het water is dunne olie aangetroffen, waardoor een glimmende laag zichtbaar is. Ook in grote delen van het Noorderpark Ruigenhoek is nu een olielaag zichtbaar. De olielucht is in de directe omgeving te ruiken, maar er is geen ontbrandingsgevaar.

De dierenambulance heeft circa zes watervogels aangetroffen met olieresten op de veren en heeft de dieren vervolgens schoongemaakt. Er is geen vissterfte ontdekt. Het waterschap De Stichtse Rijnlanden raadt hondenbezitters aan om honden aangelijnd te houden. Ook gaat de gemeente Utrecht borden plaatsen om voorbijgangers te informeren.

Olie opruimen

Inmiddels is de oorzaak van de vervuiling bekend en is het lekken van de olie gestopt. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van olie is gestart met de werkzaamheden. Zo zijn er zogeheten oliebooms, absorberend materiaal dat de olie moet opnemen, en olieschermen geplaatst in het water. Daardoor hoopt de olie zich op bij het gemaal en kan de verzamelde olie daar uit het water worden verwijderd. De verwachting is dat de olie na het paasweekend volledig is opgeruimd.