Olie in de Kromme Rijn bij Utrecht: ‘Advies om contact met het water te vermijden’

Bij maaiwerkzaamheden in Bunnik is vrijdagochtend olie in de Kromme Rijn terechtgekomen. De vloeistof is vervolgens richting Utrecht gestroomd, waar het zaterdagochtend wordt opgeruimd.

De olie kwam ter hoogte van de natuurijsbaan in Bunnik terecht in de Kromme Rijn. Een zogenoemde drijfvuilinstallatie, die bij de Waterloobrug in het water is gelegd, zorgt ervoor dat de olie wordt opgevangen en niet verder Utrecht instroomt.

Zaterdagochtend maken medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het water schoon. “Totdat de olie is opgeruimd, is het advies om contact met het water te vermijden”, aldus het waterschap.