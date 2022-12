Oliebol in magnetron laat brandalarm afgaan in woning aan Kerkstraat in Utrecht

De hulpdiensten rukten vrijdagavond uit voor een brandmelding in de Utrechtse wijk Buiten Wittevrouwen. Uiteindelijk bleek dat het alarm was geactiveerd nadat de bewoners een oliebol in de magnetron hadden gedaan.

“Vanavond kregen wij een melding dat er op de Kerkstraat een woningbrand zou zijn”, schrijft de politie op sociale media. “Bij dit soort meldingen gaan wij altijd mee ter ondersteuning van de brandweer. Zo zorgen wij voor een veilige werkomgeving, dan wel de eerste zorg voor eventuele slachtoffers.”

In dit geval bleek het allemaal mee te vallen. De bewoners van het huis hadden zin in een oliebol en wilden deze opwarmen in de magnetron. Hierdoor is uiteindelijk het brandalarm afgegaan. “Uiteraard de tip gegeven om beter gewoon verse te halen”, aldus de politie.