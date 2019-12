OM blundert weer met foto kroongetuige Nabil B.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft wederom een fout gemaakt door een foto van kroongetuige Nabil B. in de strafdossiers van verdachten op te nemen. Dat meldt het AD vandaag.

Nabil B. is de kroongetuige van het OM rond meerdere liquidaties in Amsterdam en Utrecht. Hij wees Ridouan T. aan als het brein achter verschillende moorden in de onderwereld. T. zit inmiddels vast in Nederland.

Enkele dagen nadat duidelijk werd dat B. had verklaard over de liquidaties werd zijn broer vermoord in Amsterdam. Hij is sindsdien ontevreden over de bescherming van zijn familie en dreigde meermaals te stoppen als getuige.

Eerder maakte het Openbaar Ministerie de flinke fout door een foto van Nabil B. af te drukken in de strafdossiers van verdachten. Dat is nu opnieuw gebeurd. Het dossier kreeg een update en daarbij is ook de foto nogmaals opgenomen en verstuurd.