‘OM concludeert dat Zembla-journalist ten onrechte strafblad kreeg na opnames in UMC Utrecht’

Het Openbaar Ministerie komt tot de conclusie dat Zembla-journalist Ton van der Ham ten onrechte een strafblad kreeg nadat hij tijdens zijn werk in het UMC Utrecht werd aangehouden. Dat meldt Zembla dinsdag.

Verslaggever Ton van der Ham, van het televisieprogramma Zembla, werd in 2018 in het UMC Utrecht aangehouden tijdens een lezing van de inmiddels overleden Adrienne Cullen. Cullen gaf een lezing over een fatale fout van het ziekenhuis, waardoor zij niet meer genezen kon worden.

Het UMC gaf meerdere journalisten toestemming om in de zaal te filmen, maar Ton van der Ham mocht er niet in. Hij zou buiten wachten om na de lezing een interview te doen met Cullen. Nadat de verslaggever en zijn cameraman zich hadden opgesteld voor het interview werd Van der Ham door de beveiliging van het ziekenhuis aangehouden voor lokaalvredebreuk.

Strafblad

Het Openbaar Ministerie besloot de zaak te seponeren, maar Van der Ham was volgens het OM wel schuldig, waardoor hij een aantekening op zijn strafblad kreeg. In november 2022 verklaarde de Nationale Ombudsman dat ‘onbegrijpelijk’ te vinden. Hij vond dat het OM een nieuw besluit moest nemen.

Volgens Zembla is dat dus nu gebeurd. Volgens het OM zat “achteraf bezien niet Van der Ham maar het UMC Utrecht verkeerd”, schrijft Zembla. “De aanhouding was volgens het OM gebaseerd op een ‘dwaling’ en ‘onrechtmatig’.” Van der Ham had niet als verdachte mogen worden aangemerkt, waarmee ook de aantekening op zijn strafblad verdwijnt.