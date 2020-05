OM eist 10 jaar celstraf en tbs tegen Lorenzo S. voor doodslag 23-jarige Dunja Lachnachi

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Lorenzo S. voor doodslag op de 23-jarige Dunja Lachnachi. Het slachtoffer overleed in februari vorig jaar nadat ze vier dagen eerder in haar woning in City Campus Max aan het Europaplein ernstig hoofdletsel opliep. Haar vriend Lorenzo S. werd aangehouden.

Op 24 februari vorig jaar waarschuwden de overburen van Dunja de politie omdat er ruzie was in haar appartement, blijkt uit tweets van rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Als de agenten arriveren en roepen dat iemand de deur open moet doen, gebeurt dat niet. Het lukt de politie na 20 minuten om de deur met een koevoet te openen, waarna ze Dunja zwaargewond op de grond aantreffen. Lorenzo S. deed alsof hij bewusteloos was toen de agenten binnenkwamen.

Het OM verdenkt Lorenzo S. ervan dat hij Dunja hard tegen het hoofd heeft geschopt of geslagen en haar keel, neus en mond heeft dichtgeknepen. Volgens een forensisch arts werd haar hoofdletsel haar naar alle waarschijnlijkheid fataal. Dit letsel is volgens de artsen ontstaan door ‘hevig geweld tegen het hoofd’.

#Dunya was zwaargewond. Ze had snijwonden, blauwe plekken, maar vooral haar hoofdletsel was ernstig en leidde naar alle waarschijnlijkheid tot haar dood. De voorzitter zegt dat hij “best is geschrokken” van de foto’s van het slachtoffer. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) May 11, 2020

Het letsel kan ook ontstaan zijn door een val, maar alleen van grotere hoogte en als je tijdens de val meerdere keren iets raakt, zegt de radioloog. Als dat niet het geval is, kan het letsel alleen zijn ontstaan door meerdere keren hard schoppen en slaan. Volgens de officier van justitie is een val van grote hoogte uitgesloten, omdat het appartement gelijkvloers is.

Ontkend

Lorenzo S. heeft altijd ontkend het slachtoffer te hebben mishandeld. Ook tijdens de rechtszaak houdt hij vol dat hij haar niet heeft mishandeld. Het letsel van het slachtoffer kwam volgens S. doordat ze meerdere keren is gevallen, omdat ze een medische aandoening zou hebben. Volgens de officier van justitie is dat ‘onwaarschijnlijk en een verzinsel van de verdachte’. Hij blijft daarnaast volhouden dat Dunja gedronken had, terwijl is aangetoond dat dat niet het geval was.

Kan het letsel van #Dunja worden verklaard door herhaaldelijk vallen als gevolg van een medische aandoening? “Dat is onwaarschijnlijk en een verzinsel van de verdachte”, zegt de OvJ. “Alleen in tekenfilms kan iemand zo door de kamer stuiteren als de verdachte schetst.” — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) May 11, 2020

De advocaat van S. bepleit dat uit het rapport van de radioloog niet automatisch kan worden opgemaakt dat Dunja is mishandeld. Ze vindt daarnaast dat niet kan worden uitgesloten dat Dunja van een stoel of tafel is gevallen en dat haar letsel op die manier is ontstaan. De advocaat van S. pleit voor vrijspraak, omdat het scenario van een ongeluk niet kan worden uitgesloten.

Volgens het OM staat echter onomstotelijk vast dat Lorenzo S. verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer. De officier van justitie benoemt daarbij dat het adres van Dunja vanwege huiselijk geweld bekend was bij de politie. Sinds november 2018 werd de politie elf keer gewaarschuwd. Ook werd hij eerder veroordeeld voor onder meer een mishandeling. Volgens de officier van justitie zijn de verklaringen van Lorenzo S. ‘ongeloofwaardig en onbetrouwbaar’.

Weigeren

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum wilde S. eigenlijk niet meewerken aan het onderzoek daar en stelde hij voorwaarden aan zijn medewerking. Volgens de officier van justitie probeert hij door te weigeren waarschijnlijk onder tbs uit te komen. Het OM geeft aan dat ook aan een weigerende verdachte tbs kan worden opgelegd en heeft dat maandag dus ook geëist.

Volgens de deskundigen wilde Lorenzo S. eigenlijk niet aan het onderzoek meewerken, zonder dat met zoveel woorden te zeggen. Zo viel op dat Lorenzo S. zo lang bezig was met koken, dat er slechts 10 minuten over was voor een gesprek. #Dunja — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) May 11, 2020

Het Pieter Baan Centrum stelde volgens de officier van justitie narcistische en pathologische persoonlijkheidspathologie vast, maar het is niet duidelijk in hoeverre dit heeft doorgewerkt in de gebeurtenissen. Volgens de officier betekent ook dat echter niet dat er geen tbs kan worden opgelegd. Het OM ziet verder kans op herhaling, omdat “geweld tegen vrouwen als een rode draad door zijn leven loopt.” Dat werkt voor het OM strafverzwarend.

De rechtbank doet op 25 mei uitspraak in de zaak.