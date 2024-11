OM eist 7 jaar tegen tramschutter Gökmen T. wegens mishandeling in gevangenis

Het Openbaar Ministerie eist opnieuw 7 jaar tegen Gökmen T., ook wel bekend als de tramschutter. Hij wordt verdacht voor poging tot moord en poging tot zware mishandeling van medewerkers in de gevangenis waar hij vast zit. Voor de tramaanslag in 2019 werd T. al eerder veroordeeld tot levenslang.

Een jaar geleden kwam de mishandelingszaak voor het eerst voor de rechter. Die achtte T. toen al schuldig aan de mishandelingen. Maar omdat T. al een levenslange straf uit zit, vond de rechter het niet nodig om een celstraf op te leggen. ‘Het zou niet meer dan een symbolische betekenis hebben.’

Daar is het OM het om meerdere redenen niet mee eens, en dus gaan ze in hoger beroep. Het alsnog opleggen van een gevangenisstraf kan volgens het OM ten eerste een signaal gegeven dat geweld tegen gevangenisbewaarders bestraft moet worden. “Slachtoffers in deze strafzaak hebben recht op vergelding en preventie”, aldus de advocaat-generaal.

Gratie

In Nederland zitten op het moment meer dan 60 personen levenslange gevangenisstraf uit. Ten tweede vindt het OM dat hun straf geen vrijstelling mag zijn voor het plegen van nieuwe strafbare feiten. “De bewakers en gevangenispersoneel dat dagelijks met deze personen werkt, hebben er recht op dat dit op een zo veilig mogelijke wijze gebeurt.”

De derde rede is volgens het OM de mogelijkheid tot gratie, waarmee ook een tot levenslangveroordeelde vrij kan komen. Na 25 jaar is er de mogelijkheid aan een re-integratietraject beginnen en daarna gratie krijgen. Mocht het voor T. zo ver komen, dan ziet het OM graag dat hij alsnog een mogelijke tweede straf uit moet zitten.