OM eist celstraffen voor voortzetten van verboden motorclub Hells Angels in Utrechts clubhuis

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen geëist tegen vijf mannen die verdacht worden van het voortzetten van de verboden motorclub Hells Angels. De mannen werden vorig jaar aangehouden in een pand aan de Twijnstraat aan de Werf in Utrecht, dat volgens het OM werd gebruikt als clubhuis.

De mannen werden in maart 2023 aangehouden toen zij een clubavond organiseerden, in wat volgens het OM een clubhuis van de Hells Angels is, aan de Twijnstraat. Het gebouw hing vol met uitingen van de Hells Angels en leek dienst te doen als kroeg.

De politie arresteerde daar de vijf mannen die nu ook terechtstaan. Het gaat om een 49-jarige en 52-jarige verdachte uit Soesterberg, een 41-jarige verdachte uit Maartensdijk, een 41-jarige verdachte uit Hoofddorp en een 51-jarige verdachte uit Amersfoort. De gemeente heeft het pand aan de Twijnstraat aan de Werf destijds gesloten.

De Hells Angels is in Nederland door de rechtbank verboden, omdat de club ‘in strijd is met de openbare orde’. “Er was sprake van veelvuldig (soms zeer ernstige) geweldsincidenten en wapenbezit, waarbij leden van Hells Angels zijn betrokken, zowel wereldwijd als in Nederland”, legt de officier van justitie uit. “Een belangrijke factor is het gewelddadige imago, waarbij dat geweld op verschillende manieren wordt aangemoedigd en verheerlijkt.”

Kleding, drankkaarten en mokken

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vijf verdachten van het na het verbod voortzetten van de motorclub. Dat blijkt volgens het OM uit de aankleding van het pand aan de Twijnstraat, met afbeeldingen en teksten van de Hells Angels, en uit een voorraad kleding met teksten van de Hells Angels. “Verder waren er onder meer drankkaarten, corvee- en schoonmaakroosters en mokken voor de leden”, aldus de officier van justitie. “Kortom, er was sprake van een volledig ingericht clubhuis of ontmoetingsplaats en niet – zoals wordt gesteld – een woning of huiskamer.”

Volgens het OM wisten de verdachten dat Hells Angels een verboden organisatie was en hebben ze er bewust voor gekozen om het clubhuis in stand te houden. “Het op deze manier opzettelijk negeren van een rechterlijke uitspraak ondermijnt de rechtsstaat”, vindt de officier van justitie. Tegen de mannen zijn daarom celstraffen geëist.

Celstraffen

Als het aan het OM ligt, krijgen vier verdachten twaalf weken celstraf, waarvan vier weken voorwaardelijk. Tegen de 51-jarige verdachte uit Amersfoort is veertien weken gevangenisstraf geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk. Zijn straf valt hoger uit omdat hij bij zijn aanhouding een ploertendoder en een paar gram cocaïne bij zich had. Het OM eist verder dat de kleding die in beslag is genomen wordt vernietigd. De rechtbank doet over een week uitspraak.