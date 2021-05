OM eist ontslag van alle rechtsvervolging voor 41-jarige man die op auto inreed en agent bedreigde

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag ontslag van alle rechtsvervolging geëist tegen een 41-jarige man die eind vorig jaar op de A12 bij Utrecht op een auto inreed en een agent bedreigde. Een psychiater en psycholoog hebben na onderzoek geadviseerd de man als ontoerekeningsvatbaar te beschouwen.

De 41-jarige Amsterdammer reed op 5 december 2020 op de A12 nabij Utrecht. Een agent die op dat moment niet aan het werk was zag de man slingerend rijden en geregeld remmen. Daarnaast reed hij maar 60 kilometer per uur. De agent vermoedde dat de man onder invloed was en belde 112.

De politieauto die op de melding afkwam, gaf de verdachte ter hoogte van De Meern een stopteken, maar dat werd genegeerd. In plaats van zijn auto aan de kant te zetten, reed de man in op de agent die zijn collega’s had gewaarschuwd. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden.

Bij het afnemen van de speekseltest bedreigde hij de agent die de melding had gemaakt en ook spuugde hij in zijn richting. Het speeksel kwam onder andere in het gezicht van de melder. De verdachte zei tot slot dat hij corona had en te hopen dat de agent het ook zou krijgen.

Zitting

Tijdens de zitting van dinsdag zei de verdachte dat hij dacht dat hij achtervolgd werd. Hij dacht dat de politie eraan kwam vanwege de man die hem achtervolgde en meende er goed aan te doen om zijn achtervolger aan te rijden.

Uit een persoonlijkheidsonderzoek is gebleken dat de man lijdt aan een bipolaire stoornis met manische periodes. De deskundigen die hem onderzochten adviseerden dan ook om hem als ontoerekeningsvatbaar te beschouwen.

Hulp

Sinds de arrestatie eind vorig jaar heeft de verdachte enige maanden vastgezeten en is hij korte tijd opgenomen op basis van zorgmachtiging. Op dit moment wordt hij vrijwillig behandeld door een psychiater en een psychiatrisch verpleegkundige. Door de medicatie die hij nu elke dag gebruikt en de hogere dosis daarvan is de situatie volgens het OM stabiel.

De agent die slachtoffer werd van de man zei dat hij lange tijd last heeft gehad van het incident. Daarnaast zei hij ook geen wrok te koesteren en sprak hij de hoop uit dat de man de hulp krijgt die hij nodig heeft.