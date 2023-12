OM eist vier maanden gevangenisstraf tegen oud-voorzitter Stichting alFitrah

Het OM eist vier maanden gevangenisstraf tegen Suhayb S. De oud-voorzitter en imam van de Utrechtse alFitrah-moskee in Overvecht wordt vervolgd voor het tegenwerken van de parlementaire ondervragingscommissie. Tegen Samira D., die werkzaam was als secretaris voor de stichting, ligt een strafeis van 200 uur taakstraf. De moskee werd begin dit jaar failliet verklaard.

Begin 2020 moest Suhayb S. verschijnen voor de parlementaire onderzoekscommissie. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Utrechtse alFitrah Stichting werd hij opgeroepen als getuige in het onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Tegenover de parlementaire onderzoekscommissie deed hij het proces af als een ‘Schijnvertoning’ en ‘Poppenkast’.

Achterhouden van informatie

Volgens het OM werden niet alle gevraagde stukken verstrekt en zou er een brief met foutieve informatie juist wel overhandigd zijn. Daarnaast wilde de imam geen duidelijkheid verschaffen over de organisaties en de landen waaruit de predikers van alFitrah afkomstig waren. S. gaf aan dit niet te weten, omdat de administratie in beslag was genomen en bij de FIOD lag. Het OM verklaard dat deze stukken in 2017 teruggegeven zijn aan de stichting, maar dat de voorzitter de documenten niet in ontvangst wilde nemen.

Dubieuze geldstromen

Tevens bleek uit FIOD-onderzoek dat tienduizenden euro’s heen en weer gingen tussen de rekeningen van de stichting, de voorzitter en de secretaris. Daar werd geen duidelijke reden voor opgegeven. Volgens de officier van justitie plaatst de stichting en zijn bestuurders zich bewust buiten de Nederlandse rechtsorde.

Strafeis

Suhayb en zijn toenmalige secretaris wordt, naast valsheid in geschrifte en witwassen, ook opzettelijk niet voldoen aan vorderingen van een parlementaire enquêtecommissie en meineed ten laste gelegd. Tegen de voorzitter eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van vier maanden. De strafeis voor de secretaris betreft een taakstraf van 200 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk. Van de stichting wordt een schuldverklaring geëist. Omdat de stichting inmiddels failliet is, wordt er geen straf of maatregel opgelegd. Op 22 december doet de rechtbank uitspraak.