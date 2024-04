OM gaat man die rabbijn zou hebben geslagen in Utrecht niet vervolgen; ‘Geen bewijs voor mishandeling’

Het Openbaar Ministerie gaat de man die rabbijn Heintz in winkelcentrum Overvecht mishandeld zou hebben niet vervolgen. Er is te weinig bewijs. Ook voor discriminatie is geen bewijs gevonden. De verhalen van de rabbijn en de verdachte over het incident lopen uiteen. De zaak zorgde voor de nodige ophef.

Rabbijn Heintz uit Utrecht zou op 29 maart mishandeld zijn in winkelcentrum Overvecht. Zijn echtgenote zei dat er sprake was van een antisemitische daad, de verdachte zou nadruk hebben gelegd op het gegeven dat de rabbijn Joods is. Het incident zorgde voor de nodige ophef, omdat het antisemitisme toeneemt in Nederland.

Het OM laat nu weten de verdachte niet te vervolgen. De politie heeft de man verhoord en zijn telefoon is in beslag genomen en onderzocht. “Daarnaast zijn er (onder meer naar aanleiding van een getuigenoproep) diverse getuigen gehoord, waaronder een bij toeval aanwezige boa.”

Ook zijn er beelden van beveiligingscamera’s van het winkelcentrum en van de winkel bekeken. “Op videobeelden is een groot deel van het conflict, maar niet het gehele conflict, waar te nemen. Onder andere is te zien dat verdachte en aangever elkaar meerdere keren benaderen, dat de aangever de verdachte vervolgens probeert te filmen, dat er geduwd wordt en dat omstanders de verdachte de winkel uitzetten. Niet te zien is dat er op enig moment wordt geslagen. Ook zijn er geen getuigen die gezien hebben dat er geslagen is. De verdachte zelf ontkent ook dat dit gebeurd is.”

Er is volgens het OM dus geen bewijs gevonden dat er een mishandeling heeft plaatsgevonden. Ook voor discriminatie is geen bewijs gevonden, aldus het OM. “De verdachte en de aangever verklaren verschillend over wat er gezegd is. De verdachte geeft aan dat hij zich op momenten agressief gedragen heeft, maar dat zijn boosheid richting aangever niet uit anti-Joodse sentimenten voortkwam en dat hij geen antisemitische uitspraken heeft gedaan. Er zijn geen getuigen van de betreffende woordenwisseling.”

De rabbijn en de eerdere verdachte hebben beiden aangegeven in gesprek met elkaar te willen.