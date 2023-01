Deze proef met centrale pakketpunten in Utrecht moet het aantal bezorgritten terugdringen

Om ervoor te zorgen dat er minder bestelbusjes door de Utrechtse straten rijden heeft het bedrijf MyPup woensdag twee duurzame pakketpunten in de stad geopend. Mensen kunnen hier gratis hun bestelling afhalen en retourneren. Wethouder Eva Oosters was woensdag bij de opening van de locatie aan de Jeremias de Deckerstraat.

Het systeem werkt als volgt; langs de rand van Utrecht liggen een aantal hubs. De pakketjes worden hier afgeleverd en vervolgens met bakfietsen naar de pakketpunten in de wijk gebracht. Vooralsnog zijn er twee van deze punten in Utrecht; één bij station Vaartsche Rijn en de ander aan de Jeremias de Deckerstraat.

Mensen kunnen ervoor kiezen om hier hun pakket af te laten leveren. Dit belandt dan in een kluisje en kan 24 uur per dag worden afgehaald. Ook kunnen de spullen die teruggestuurd worden door de consumenten afgeleverd worden bij de punten van MyPup.

Uniek concept

Het idee hierachter is dat er veel minder bestelbusjes in de wijken rijden. “Het is een uniek logistiek concept”, zegt Luke van der Wardt, oprichter van MyPup. “Mensen ervaren nog steeds het gemak van online shoppen, maar dan zonder de overlast in de straat.”

Wethouder Eva Oosters zei dat ze ook weleens pakketjes bestelt. “De afgelopen maanden is dat iets ingewikkelder omdat ik het een stuk drukker heb met mijn nieuwe baan. Daar hoeft u geen medelijden mee te hebben, maar ik heb soms wel een beetje medelijden met mijn buren die alle pakketjes aannemen.”

Proef

Dagelijks rijden er volgens de wethouder zo’n zestig bezorgvoertuigen een wijk in. “Van allerlei verschillende pakketdiensten. Dit zorgt voor CO2-uitstoot en veel drukte. Als één koerier van MyPup met een volle lading de stad in rijdt, hoeven de andere vervoerders dat niet meer te doen. Dat draagt dus bij aan een schonere lucht en rustigere wijk.”

Het gaat vooralsnog om een tweejarige proef die alleen in Utrecht wordt uitgevoerd. In die periode wordt de impact van het project op luchtkwaliteit en leefbaarheid onderzocht door de gemeente, MyPup en adviesbureau Advier.