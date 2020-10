OM niet in hoger beroep tegen vrijspraak in zaak zeilbootmoord

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep in de zaak van de zeilbootmoord. Een Utrechter (65) werd verdacht van het doden van zijn vrouw. Vrijdag 16 oktober sprak de rechtbank Midden-Nederland hem vrij.

De zaak van de zeilbootmoord, waarbij een vrouw van 54-jarige vrouw om het leven kwam, krijgt geen vervolg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de vrijspraak van de echtgenoot van de gedode vrouw.

De man verklaarde vanaf het begin dat zijn vrouw op 19 september 2015 werd gedood door piraten. Die zouden de zeilboot van het echtpaar hebben overvallen toen zij voor de kust van het Colombiaanse eiland Isla Grande voor anker lagen.

Overval aannemelijk

Volgens de officier van justitie was de echtgenoot van het slachtoffer verantwoordelijk voor haar dood en zette hij daarna de overval in scène. Hier ging de rechtbank niet in mee. De officier vond dat een overval door piraten niet aannemelijk was, onder meer omdat er op het schip nog kostbare spullen aanwezig waren en dat sporen van derden op de boot ontbraken.

De rechtbank wees erop dat veel van de kostbare spullen niet makkelijk mee te nemen waren, zoals navigatieapparatuur. Ook zouden er sporen van de piraten ontbreken, omdat die niet juist waren veiliggesteld. Volgens experts konden sporen vanwege het tropische klimaat sneller verdwijnen. Op basis hiervan besloot de rechtbank dat de overval aannemelijk was en sprak de Utrechter daarom vrij.