OM treft schikking voor ruim 41 miljoen euro met dochterondernemingen van Utrechts SHV

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een schikking voor ruim 41 miljoen getroffen met de dochterbedrijven van het Utrechtse SHV. De bedrijven zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van internationale handelssancties.

SHV Holdings N.V. is het handelshuis van de familie Fentener van Vlissingen en het hoofdkantoor van het bedrijf is te vinden op de hoek van de Rijnkade en de Mariaplaats. In december 2016 meldde SHV bij het OM dat er onregelmatigheden waren geconstateerd bij Econsto Mideast, Econsto en ERIKS, drie dochterbedrijven. Onder leiding van het OM startte het de FIOD eind december 2016 een strafrechtelijk onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers van Econosto Mideast contante betalingen hebben gedaan aan personen die werkzaam waren bij bedrijven in het Midden-Oosten en Azië. In ruil voor de commissies zorgden deze personen ervoor dat de opdrachten door de betreffende bedrijven aan Econosto Mideast werden gegund. Volgens het OM zijn er tussen 2009 en 2015 bijna 300 gevallen geweest van niet-ambtelijke omkoping.

Schaduwadministratie

Deze betalingen werden vervolgens verwerkt in een zogenoemde schaduwadministratie. In de bedrijfsadministratie werden de betalingen verwerkt als bonusbetalingen aan eigen personeel van Econosto Mideast. Daarnaast constateert het OM dat er honderden valse kasformulieren, tientallen valse facturen en nog een aantal valste documenten zijn gebruikt.

“Het bedrijfsbeleid van Econosto Mideast was mede gericht op het verkrijgen van opdrachten door het betalen van steekpenningen. Het OM constateert dat het management van Econosto Mideast zelf een deel van de contante betalingen aan medewerkers van klanten heeft geaccordeerd”, is te lezen op de website van het Openbaar Ministerie.

Ingrijpen

Ook blijkt uit het onderzoek dat leidinggevenden binnen Econosto en ERIKS op de hoogte waren van de contante commissiebetalingen en de onjuiste verwerking in de administratie én vervolgens niet hebben ingegrepen. Pas in 2015 kwam er na ingrijpen van SHV een einde aan deze manier van zakendoen.

“Het OM concludeert dat de strafbare omkopingsgedragingen kunnen worden toegerekend aan Econosto Mideast en dat Econosto Mideast, Econosto en ERIKS zich gezamenlijk schuldig hebben gemaakt aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift.”

Tot slot is uit het onderzoek gebleken dat Econosto Mideast transacties heeft gedaan met Iraanse banken en een Iraans bedrijf, terwijl het bedrijf wist dat er internationale sancties tegen Iran van kracht waren.

Mammoet

Ook andere bedrijven die onder de koepel van SHV vallen zijn volgens het OM de fout ingegaan. Zo heeft CMK Mammoth Gulf B.V. in ruil voor het betalen van steekpenningen aan een projectdirecteur van een Koreaans bedrijf een opdracht van deze onderneming gekregen.

Mammoet Salvage B.V. heeft in 2017 een Iraaks parlementslid omgekocht om op die manier van de Iraakse minister van Olie een handelsconflict met een staatsoliebedrijf op te lossen.

“De verschillende bedrijven hebben zich in hun bedrijfsuitoefening schuldig gemaakt aan ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping in het buitenland. Het OM vindt dit om meerdere redenen zeer kwalijk”, aldus het Openbaar Ministerie.

Schikking

Het OM heeft besloten een schikking voor 41.621.000 euro te treffen. Daarnaast hebben alle bedrijven maatregelen genomen om te voorkomen dat er opnieuw strafbare feiten worden gepleegd. Geen van de direct betrokken medewerkers is nog werkzaam bij Econosto Mideast, Econosto, ERIKS, CMK en Mammoet Salvage. De betrokken ondernemingen hebben de feiten erkend en zeggen deze te betreuren. Zij zijn niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten.