OM vraagt vrijspraak voor de twee verdachten die terechtstonden voor dood Jacky Vermeulen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vrijspraak verzocht voor de twee verdachten die terechtstonden voor hun betrokkenheid bij de dood van de Utrechter Jacky Vermeulen. Het OM meent dat de dood van het 22-jarige slachtoffer de twee niet verweten kan worden.

In de vroege ochtend van 24 mei 2020 was Vermeulen bij een feestje van een kleine groep vrienden in Utrecht. Volgens het OM hebben meerdere getuigen verklaard dat hij onder invloed van alcohol en lachgas opeens agressief werd. Daarbij zou hij onder meer een kopstoot hebben uitgedeeld.

Even later, nadat vrienden al hadden geprobeerd om Vermeulen het huis uit te krijgen, ontstond weer een confrontatie. De twee personen die vandaag terechtstonden hebben hem in bedwang gehouden op een matras en ondertussen was de politie ook al gealarmeerd.

“Daarbij is minutenlang met kracht op zijn lichaam gedrukt”, schrijft het OM. Toen de agenten arriveerden lieten zij Vermeulen los, maar hij bleek niet meer aanspreekbaar en reanimatie ter plekke mocht niet meer baten. Uit onderzoek bleek dat Vermeulen wegens zuurstofgebrek om het leven is gekomen.

Juridisch

Tijdens de zitting werd gekeken of de twee verdachten in juridische zin schuld hebben aan het overlijden van Vermeulen. “Daarvoor is het vereist dat zij een verwijtbare, evidente en grove fout hebben gemaakt. Het Openbaar Ministerie meent dat dat niet het geval is.”

De officieren van justitie hebben de rechtbank daarom verzocht om de verdachten, die terechtstonden voor dood door schuld, vrij te spreken.