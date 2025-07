Ombudsloket ontvangt tientallen klachten over Utrechtse parkeervergunningen

Het Ombudsloket van de gemeente Utrecht ontvangt sinds de uitbreiding van betaald parkeren aanzienlijk meer meldingen van ontevreden inwoners over parkeervergunningen. Dat schrijft de Utrechtse Ombudsman Alma van Bommel in een brief aan de gemeenteraad. De toename speelt zowel in bestaande buurten waar betaald parkeren wordt ingevoerd, als in nieuwbouwwijken zoals Nieuwe Defensie en Wisselspoor.

Volgens Van Bommel is er onvrede bij bewoners over de communicatie met de gemeente en woningcorporaties. “De organisaties verwijzen vaak naar elkaar, waardoor mensen soms van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook moet de informatie op de website duidelijker zijn”, aldus de Ombudsman.

Van Bommel adviseert de gemeente daarnaast te onderzoeken of de verdeling van parkeervergunningen eerlijker kan, bijvoorbeeld door vergunningen voor een groter gebied te laten gelden. Zo kunnen bewoners uitwijken naar nabijgelegen wijken waar nog parkeerplek vrij is.

De Ombudsman benadrukt dat het Ombudsloket het perspectief van de inwoners vertegenwoordigt. “Het beleid is helder: Utrecht wil autogebruik terugdringen. Die keuze is democratisch gemaakt. Maar er zijn wel gevolgen en knelpunten waar bewoners direct last van hebben.”

Ook de gemeente ziet klachten bij uitrol betaald parkeren

De gemeente erkent dat het aantal klachten stijgt op het moment dat ze in wijken betaald parkeren invoert, maar het aantal klachten neemt volgens de gemeente na verloop van tijd meestal ook weer af.

Een gemeentewoordvoerder wil niet inhoudelijk reageren op vragen rondom de meldingen over betaald bij de Ombudsman. De woordvoerder verwijst naar de halfjaarlijkse voortgangsbrief over het parkeerbeleid, die het college van burgemeester en wethouders in september aan de gemeenteraad stuurt.

Regelmatig onderwerp van discussie

Het parkeerbeleid in Utrecht leidt de afgelopen jaren regelmatig tot problemen en discussie. Zo rapporteerde het Ombudsloket eerder al over de vele klachten over de parkeerapp.