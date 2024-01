Omgevallen vrachtwagen veroorzaakt vertraging op A2 bij Utrecht

Een vrachtwagen volgeladen met takken is woensdagochtend nabij winkelcentrum The Wall in Utrecht op zijn kant terechtgekomen. De chauffeur van het voertuig is voor zover bekend ongedeerd gebleven. De bergingswerkzaamheden duren naar verwachting tot 13.00 uur.

De zogenaamde open bakwagen is op de kruising tussen de Soestwetering en de toerit van de A2 richting ‘s Hertogenbosch op zijn kant terechtgekomen. De chauffeur is door de brandweer uit de auto gehaald. De woordvoerder van de politie geeft aan dat de man aanspreekbaar was. Wat de aanleiding van het ongeval is wordt nog onderzocht.

Verkeershinder

Rijkswaterstaat is ingeschakeld en de kruising is naar verwachting tot 13.00 uur gestremd vanwege herstel- en bergingswerkzaamheden. De politie geeft aan nog niet te weten hoe het ongeluk kon gebeuren maar doet wel onderzoek. Vanwege het winterse weer zijn deze week meerdere ongelukken gebeurd in de regio.