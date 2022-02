Omgeving Galgenwaard gaat op de schop en betrokkenen mogen meedenken over plannen

Galgenwaard en het gebied direct eromheen gaan vanaf 2023 flink op de schop. In de omgeving van het stadion moet meer plek komen voor wonen, werken en groen. De eigenaar van het stadion, de eigenaar van de Herculestoren en de gemeente hebben een architectenbureau in de arm genomen, maar willen ook graag spreken met mensen die in de omgeving wonen, werken en recreëren.

Het is de bedoeling om met de herinrichting een plek te creëren die voor meer Utrechters iets te bieden heeft. In de intentieverklaring schrijven de betrokken partijen dat het stadion geïsoleerd in de stad staat, omdat het omringd is door barrières als de Waterlinieweg en de Krommerijn. De overgang tussen stad, stadion en natuur moet daarom verbeterd worden.

De snelle bevolkingsgroei van Utrecht wordt ook meegenomen in de plannen. Daarom moeten er woningen gebouwd worden, wat ook de aansluiting op de stad zou verbeteren. De woningbouw sluit zich aan bij de woonvisie ‘Utrecht beter in balans’, dat streeft naar een balans met daarin 35 procent sociale huur, 25 procent middensegment en 15 procent goedkope en betaalbare koophuizen.

Inspraak

De drie partijen willen omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden in het gebied graag betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. Daarom worden er in februari en maart inspraakavonden georganiseerd waarop de thema’s inrichting, bereikbaarheid en functie aan bod komen.

Aanmelden voor de inspraak avond kan hier.

