Omgeving Potterstraat in centrum Utrecht afgesloten na vondst verdacht pakketje

De omgeving van de Potterstraat in de binnenstad van Utrecht is tijdelijk afgesloten geweest na de vondst van een verdacht pakketje. Het Team Explosievenverkenning van de politie heeft het pakketje onderzocht waarna het loos alarm bleek.

De Potterstraat en Lange Viestraat zijn tijdelijk afgesloten geweest waardoor ook het busverkeer met vertragingen te maken heeft. Op beelden is te zien dat de tas nabij een vuilnisbak bij de Intersport stond.

Het was al de tweede keer deze ochtend dat het Team Explosievenverkenning van de politie in Utrecht in actie moest komen. Vanochtend was het raak op het Stadsplateau, ook dat bleek loos alarm te zijn.