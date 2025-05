Omgeving rondom Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht wordt vanaf november grotendeels betaald parkeren

De gemeente Utrecht gaat vanaf 1 november ook in het westen van de stad betaald parkeren invoeren. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 11.00 uur voor de volgende buurten/gebieden: Spinozaplantsoen, Kanaleneiland-Noord, Westraven, Papendorp en Grauwaart.

In de wijk West geldt dat het stuk rondom de Spinozaweg en de Vleutenseweg betaald parkeren wordt. Bij de omliggende gebieden in Lombok en Oog in Al was betaald parkeren al ingevoerd. Het stuk bij het Spinozaplantsoen is het laatste gedeelte van deze buurt. Op onderstaande kaart is te zien om welk gebied het gaat.

Tekst loopt door onder afbeelding

Kanaleneiland-Noord

Over een halfjaar wordt ook het noorden van de Utrechtse wijk Kanaleneiland betaald parkeren, nadat dit in het zuidelijke gedeelte van de wijk begin deze maand is ingevoerd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Westraven

Ook ten zuiden van Kanaleneiland wordt betaald parkeren ingevoerd, namelijk in Westraven. Het gaat hierbij om het gebied onder de A12/E30/E35, gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal.

Tekst loopt door onder afbeelding

Papendorp

In Papendorp, waar onder andere het bedrijventerrein is gevestigd, wordt ook betaald parkeren ingevoerd. Het gaat hier om het gebied tussen Leidsche Rijn / de A12, en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Tekst loopt door onder afbeelding

Grauwaart

In de buurt Grauwaart in Leidsche Rijn gaat het om een klein gebied van het gelijknamige park, tot aan de Jan Wolkerssingel.

Tekst loopt door onder afbeelding

Bewonersvergunningen

Het betaald parkeren geldt dus van 06.00 tot 11.00 uur van maandag tot en met vrijdag, waarbij automobilisten € 5,22 per uur moeten betalen. Bewoners kunnen een eerste vergunning aanvragen voor € 41,37 per kwartaal, waarbij een tweede vergunning € 103,44 kost. Bewoners met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen een gratis vergunning aanvragen. Thuis-, mantel- en kraamzorg krijgen 75% korting op hun parkeerkosten.