Omgevingswet uitgesteld; Utrecht gaat door met voorbereidingen

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De wet zou eigenlijk in heel Nederland op 1 januari ingaan, maar dat bleek niet haalbaar. In Utrecht waren er al veel voorbereidingen in gang gezet en de wethouder wil daarmee doorgaan.

De Omgevingswet is een wet die het in de toekomst veel simpeler moet maken om een gebied of gebouw te ontwikkelen. Veel bestaande wetten worden samengebracht in 1 wet en moet ervoor zorgen bijvoorbeeld burgers en bedrijven makkelijker en sneller vergunningen kunnen aanvragen. Het moet ook zorgen voor een betere samenwerking tussen beleid maken en uitvoeren van plannen.

De wet heeft op heel veel zaken invloed en ook moeten het Rijk, provincie en gemeenten gaan samenwerken zodat de burger met 1 digitaal loket te maken heeft voor alle vergunningen.

Uitstel

De wet is al een aantal malen uitgesteld en minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen maakte vorige week bekend dat 1 januari 2021 wederom niet haalbaar is. Als redenen voor het uitstel geeft het ministerie de achterstand in de achterliggende wetgeving en de digitale omgeving die nog niet goed werkt. Ook de huidige maatregelen rond de coronacrisis hebben grote impact op alle partijen die werken aan de wet.

De gemeente Utrecht was al langer bezig zich voor te bereiden op de wet en het was wachten op een aantal besluiten op het gebied van wetgeving. Wethouder Klaas Verschuure schrijft in een brief aan de gemeenteraad de zorgen die aanleiding zijn voor het uitstel te herkennen, maar zegt wel door te gaan met de voorbereidingen op de Omgevingswet, ook tijdens de coronacrisis. “We werken door aan bijvoorbeeld het verkorten van de vergunningprocedure van 26 naar 8 weken.”

Ook worden verschillende regels in Utrecht geïntegreerd en wordt het makkelijker gemaakt om een vergunning aan te vragen. Het moet uiteindelijk per Utrechtse locatie duidelijk worden wat er mogelijk is voor een aanvraag.

“De voorbereidingen op de Omgevingswet gaan door, hoewel die ook in Utrecht worden beïnvloed door de coronacrisis. Uitstel van de wet helpt om ons goed voor te blijven bereiden en te oefenen in de praktijk”, aldus Verschuure. Overigens is er nog geen nieuwe datum voor de nieuwe Omgevingswet vastgesteld.