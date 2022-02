Omgewaaide boom bij A12 zorgt voor veel vertraging op snelwegen rondom Utrecht

Op de snelwegen rondom Utrecht zorgde een omgewaaide boom donderdagochtend voor veel vertraging. De parallelbaan was tot ongeveer 9.30 uur dicht vanaf knooppunt Lunetten richting Utrecht. Rijkswaterstaat begint na de spits met het weghalen van de boom.

De omgewaaide boom zorgde voor ruim een uur vertraging op de A12 tussen Maarsbergen en Utrecht. Ook op de A27, A28 en de provinciale wegen rondom Utrecht was veel vertraging door het incident. Verder ondervond het openbaar vervoer hinder, meldt vervoersbedrijf U-OV. Lijnen 41, 43, 44 en 50 reden vertraagd door verkeersdrukte rond Utrecht.

Storm Dudley zorgt voor onstuimig weer in Nederland. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk af.

⛔ | De parallelbaan van de #A12 is dicht vanaf knp. Lunetten richting Utrecht door een boom op de weg. De hoofdrijbaan is open, maar de situatie zorgt wel voor een file van zo’n 7 kilometer. We halen de boom na de spits van de weg. pic.twitter.com/kZLDNOaYbc — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 17, 2022

