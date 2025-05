Omloop in Utrechtse buurt Ondiep tot eind dit jaar dicht vanwege werkzaamheden

Vanwege vervanging van het riool is de Omloop in de Utrechtse buurt Ondiep tot en met eind dit jaar deels of volledig afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden aan de Anton Geesinkstraat worden binnenkort wel afgerond, waardoor deze straat weer begaanbaar wordt.

Het riool in Ondiep is verouderd en wordt momenteel vervangen. Het werk is opgedeeld in verschillende fasen. De eerste fase startte in april 2023 en duurde tot en met juli 2024. In deze periode werd het riool onder onder meer de Ahornstraat en de Acaciastraat aangepakt.

Fase twee startte september vorig jaar op de Anton Geesinkstraat. Eind mei verschuift het werk naar de kruising van de Anton Geesinkstraat, Omloop en Laan van Chartoise. De werkzaamheden op deze plek duren tot en met 30 juni, en in die periode is de kruising dicht voor auto’s.

Vanaf juli is de Anton Geesinkstraat weer bereikbaar, en schuiven de werkzaamheden op de Omloop op naar de Vinkertlaan. Hierdoor is de Omloop helemaal dicht voor het verkeer. Op 3 november schuiven de werkzaamheden weer iets op. Tot 5 december wordt het riool onder de Omloop vanaf de Vinkertlaan tot aan Nijenoord vervangen.

Omleidingen

In de hele periode zijn er verschillende omleidingen, die worden aangegeven met borden langs de weg. Ook het busverkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden. “De bus rijdt een omleiding en de bushaltes aan de A. Geesinkstraat, Laan van Chartoise en Loevenhoutsedijk vervallen gedurende het gehele werk. U kunt het beste opstappen bij bushalte Nijenoord of Van Hoornekade”, schrijft de gemeente.

In 2026 begint fase 3 van de werkzaamheden. Dan wordt het riool onder de hoofdrijbaan van Nijenoord vervangen.