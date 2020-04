Omstanders bekommeren zich om verwarde man die naakt het water inloopt in Utrecht

Een verwarde man liep zaterdagochtend in de omgeving van het Zocherpark in Utrecht naakt over straat. Omstanders hielpen de man en schakelden de hulpdiensten in.

Getuigen zagen de man zonder kleding eerst over straat lopen en even later het water inlopen. De man, die erg verward overkwam, werd door de omstanders aangesproken waardoor hij zelf weer het water uitkwam.

Eén van de omstanders gaf hem een jas. “Fijn dat mensen zich zo opstelden en hem wilden helpen. […] Dank aan de betrokken omstanders voor hun goede zorg voor hun medemens”, zegt één van de agenten die op de melding afkwam.

De man bleek erg verward en is overgedragen aan specialisten.