Omstanders helpen politie bij arrestatie Voordorp

Agenten hebben zaterdag hulp gekregen van een aantal omstanders tijdens een arrestatie in de Utrechtse wijk Voordorp. De verdachte viel even daarvoor een tiener lastig.

De politie kreeg zaterdag rond 18.00 uur de melding dat er een verdachte situatie zou zijn op de Aartsbisschop Romerostraat. “Ter plekke troffen wij een verdachte aan die een tiener lastigviel. Toen we hem daarop aanspraken werd hij agressief, waarop we besloten hem aan te houden”, schrijft de politie in een reactie.

De man verzette zich hevig. Hij beet, bespuugde en beledigde de agenten. “Gelukkig waren er alerte en behulpzame omstanders die ons hielpen om de man in bedwang te houden tot onze collega’s kwamen”, aldus de politie.

De politie zegt op zoek te zijn naar de behulpzame omstanders. “We zijn helaas vergeten om hun namen te vragen, zodat we hen nog kunnen bedanken.”