Omwonenden Julianaparklaan verrast door afsluiting; gemeente geeft verklaring

Omwonenden en bedrijven van de Julianaparklaan in Zuilen werden afgelopen september verrast door onaangekondigde werkzaamheden. Delen van de straat werden afgesloten, maar de aankondiging hiervan kwam pas toen de werkzaamheden al begonnen waren. Inmiddels heeft de gemeente een verklaring gegeven voor deze fout.

De werkzaamheden in de Julianaparklaan zijn op 25 september 2023 gestart door energiebedrijf Eneco. Met uitzondering van het beplantingswerk zijn al deze werkzaamheden afgerond. Door middel van bewonersbrieven, wijkberichten en bebording op straat heeft de gemeente de werkzaamheden destijds richting bewoners gecommuniceerd.

Echter verliep de communicatie over de laatste werkzaamheden – het asfalteren – minder soepel. Van 29 september tot 17 oktober dit jaar heeft aannemer Scherrenberg B.V. deze werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor gold een omleiding van drie weken.

Op 30 september, een dag nadat de eerste werkzaamheden waren begonnen, ontvingen belanghebbenden pas een brief van Scherrenberg. De gemeente geeft toe dat de aannemer de brief met uitleg over de afsluiting en bereikbaarheid te laat heeft gestuurd. Ze laten weten dat het normaliter gebruikelijk is om dit een à twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te verspreiden. De gemeente heeft de aannemer hierop aangesproken.

Misverstand

Twee weken voor de afsluiting van de Julianaparklaan is er een bewonersbrief opgesteld. Door een misverstand tussen de gemeente en aannemer Scherrenberg is deze brief echter niet op tijd verzonden. Scherrenberg ging ervan uit dat de gemeente de brief zou verspreiden, terwijl de gemeente ervan uitging dat de aannemer de concrete startdatum en praktische informatie zou delen. Doorgaans communiceert de gemeente alleen in grote lijnen over het project.

Nadat de gemeente erachter kwam dat er op de dag van de afsluiting nog geen brief met uitleg was verspreid, heeft zij de aannemer direct gevraagd om de brief alsnog te delen. Op 30 september is de brief verspreid en ook daarna zijn de bewoners op verschillende manieren verder geïnformeerd.

Ondanks dat de gemeente betreurt dat de inwoners te laat geïnformeerd zijn, is zij ook van mening dat er vervolgens voldoende is gedaan om de gewenste informatievoorziening te regelen.

Vergoeding

De wijk en de woningen bleven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Er is dan ook geen schade bekend bij de gemeente. Wel is er met enkele bewoners contact geweest over een passende oplossing voor tijdelijk parkeren en eventuele extra parkeerkosten. De gemeente laat weten dat, als zich alsnog gedupeerden melden, zij achteraf zal beoordelen of iemand recht heeft op een vergoeding.