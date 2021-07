Omwonenden Strand Oog in Al ervaren overlast; ‘Vergelijkbaar met de overlast in de stadsparken’

Omwonenden van Strand Oog in Al in Utrecht zouden overlast ervaren van jongeren die tot laat op het stadsstrand verblijven. Het zou vergelijkbaar zijn met de situatie in een aantal parken, die vanwege de overlast nu ’s nachts zijn afgesloten.

Strand Oog in Al ligt op een groenstrook tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, vlakbij de Douwe Egbertsfabriek. Het gebied is openbaar terrein.

Volgens Peter Bouw en Dennis Polman, beiden wijkagent in Oog in Al, wordt er op het strand versterkte muziek gedraaid, grote hoeveelheden alcohol gedronken, geschreeuwd en gezwommen. Dit laatste is verboden vanwege de scheepvaart.

“Na het feestje gaan er grote groepen door de wijk naar huis waar vervolgens ook weer overlast van komt. Vergelijkbaar met de overlast in de stadsparken die nu ‘s nachts afgesloten zijn”, schrijven de wijkagenten op sociale media.

Soia

Op Strand Oog in Al is ook de horecagelegenheid Soia te vinden. De wijkagenten benadrukken in het bericht dat de overlastgevers geen bezoekers zijn van de zaak. “De overlast gaat ook door als Soia al gesloten is. Soia ruimt ‘s ochtends netjes de boel op.”

Vanwege de klachten zijn de wijkagenten samen met handhaving en de uitbater van de horecazaak in gesprek gegaan. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing.