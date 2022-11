Onafhankelijke bemiddelaar gevonden voor conflict over speeltuin Lauwerhof in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in een wijkbericht laten weten dat er een onafhankelijke bemiddelaar is gevonden voor het conflict rondom de speeltuin in Lauwerhof in Utrecht. De bemiddelaar gaat in gesprek met omwonenden.

Dorien de Wit van bureau De Beuk is de persoon die de situatie rondom de speelplek in Lauwerhof moet helpen sussen. Omwonenden van de speeltuin liggen al maandenlang in de clinch vanwege de vermeende overlast die de plek zou geven en de gemeente besloot er daarom een onafhankelijke bemiddelaar bij te halen.

De Wit heeft volgens de gemeente veel ervaring met vergelijkbare casussen. Zij gaat met de bewoners en andere belanghebbenden in gesprek om samen tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie.

Vanaf volgende week kunnen omwonenden een brief van de onafhankelijke bemiddelaar verwachten waarin ze zich voorstelt. De Wit is voor de komende periode het aanspreekpunt in het bemiddelingstraject.

Verziekte sfeer

De speeltuin bij de watertoren in het centrum van Utrecht maakt het nodige los. De locatie werd ingericht op initiatief van omwonenden, maar een andere groep omwonden heeft zich daarna hard gemaakt voor het verwijderen van de gloednieuwe speeltuin.

De sfeer in de buurt raakte erg verziekt. Uiteindelijk besloot de gemeente een deel van de speeltoestellen te verwijderen, maar een barricade van actievoerende bewoners maakte dit onmogelijk.

