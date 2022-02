Onbekend Joods meisje op Utrechtse foto uit de oorlog krijgt na tachtig jaar een naam

Twee historisch onderzoekers uit Utrecht hebben de naam van een meisje op een tachtig jaar oude foto achterhaald. Fotograaf Nico Jesse zette in 1942 een drietal Joodse meisjes op de foto. De tweelingzusjes Sophie en Hadassa Wijzenbeek staan aan weerszijden van hun vriendinnetje. Ook haar naam is nu bekend: Lies Simons.

Jim Terlingen en Victor Frederik doen al een aantal jaar onderzoek naar Joodse inwoners van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto van de drie Joodse meisjes is volgens de onderzoekers een van de iconische Utrechtse exemplaren uit de oorlog. Hij wordt veel gebruikt in publicaties over de jodenvervolging en zat bij een selectie van de provincie Utrecht met meest aansprekende foto’s van de Tweede Wereldoorlog.

Onduidelijk was echter wie het derde meisje op de foto was. De twee onderzoekers vonden op een Amerikaanse website een foto van een meisje waarin ze het ‘onbekende meisje’ op de foto met haar vriendinnen herkenden. De twee onderzoekers besloten contact op te nemen met de familie van Lies. Zij zouden de foto nooit eerder gezien hebben, maar herkenden het meisje ‘met absolute zekerheid’.

Agnietenstraat

Lies is bijna 7 jaar oud op de foto, die werd genomen op de Agnietenstraat bij het gebouw Fundatie van Renswoude. Het meisje woonde daar om de hoek op Twijnstraat 14, waar haar ouders een kleding- en textielzaak hadden. Lies Simons overleefde de oorlog. Ze dook samen met haar zus Hella onder in De Meern bij de familie Collard.

Na de oorlog vertrok Lies naar de Verenigde Staten waar ze een gezin stichtte. Ook lang na de oorlog zou Lies nog contact hebben met de familie Collard, melden de onderzoekers. In december 2021 is Lies Simons op 86-jarige leeftijd overleden in de Verenigde Staten.

