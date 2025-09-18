Onbemand politiebureau in Utrecht sluit deuren na proefperiode

Het Smart Police Station (SPS) bij het bollendak op het Stationsplein in Utrecht sluit op woensdag 1 oktober. De locatie was ruim een jaar geleden geopend als experiment.

Het SPS is een onbemande politielocatie waar bezoekers zonder afspraak digitaal contact kunnen leggen met de politie. Hoewel er geen agenten aanwezig waren, stonden beveiligers klaar om bezoekers te ontvangen en te ondersteunen.

Volgens de politie was het doel van de proef om nieuwe vormen van dienstverlening te onderzoeken. “We hebben uitgeprobeerd wat wel en niet werkt”, zegt Maarten de Laat, programmamanager Dienstverlening bij de politie. “De nieuwe inzichten nemen we mee naar volgende experimenten.”

In het SPS konden bezoekers bijvoorbeeld meldingen doen of aangifte starten. Toch moesten velen uiteindelijk alsnog naar een regulier politiebureau, omdat de digitale diensten nog niet in alle situaties toepasbaar waren.

Uit de evaluatie blijkt dat het gebruiksgemak van de tablets met toegang tot www.politie.nl verbeterd kan worden. Ook vroegen bezoekers om de mogelijkheid de dienstverlening in meerdere talen te gebruiken. De politie verwerkt deze feedback in nieuwe pilots die op andere locaties in Nederland worden voorbereid.

Utrecht is de eerste plaats in Nederland waar een onbemand politiebureau werd geopend.

