Ondanks afsteekverbod is meldpunt vuurwerkoverlast weer open

Het meldpunt vuurwerkoverlast is dit jaar opnieuw geopend, ondanks het afsteekverbod dat voor het eerst geldt. De website is de afgelopen jaren al eerder geopend en heeft als doel in kaart brengen waar en hoeveel overlast plaatsvindt. Tot 7 januari 2025 blijft het meldpunt open.

De Partij voor De Dieren, die het meldpunt initieert, verwacht niet dat het met het afsteekverbod voor vuurwerk direct stil is tijdens en rond Oud & Nieuw. “Ook omdat mensen het nog wel mogen verkopen en bezitten”, aldus een woordvoerder van de partij. Het meldpunt wordt daarom dit jaar opnieuw geopend.

De politieke partij roept mensen op om zowel geluidsoverlast door vuurwerk als vuurwerkafval te melden. Op de site kunnen mensen een toelichting geven op de ervaren overlast. “Op deze manier kan de gemeente de meldingen naast haar eigen meldingen leggen en hier hopelijk haar handhaving op afstemmen.”

Rond de afgelopen jaarwisseling deden inwoners van Utrecht meer dan 900 meldingen van vuurwerkoverlast. Dit was een stuk meer dan het voorgaande jaar, toen de Partij voor de Dieren 350 meldingen kreeg. Het merendeel van de meldingen ging over doodsbange huisdieren, in paniek opvliegende wilde vogels en angstige mensen.