Ondanks corona gingen in 2020 minder Utrechtse bedrijven failliet dan in 2019

In Utrecht zijn vorig jaar 74 bedrijven over de kop gegaan. In 2019 waren dat er nog 108. Ondanks alle coronamaatregelen gingen er in 2020 dus minder bedrijven failliet in de stad. Volgens accountant Mark Rosbergen zijn veel ondernemingen met staatssteun overeind gehouden, maar ligt er daardoor wel een faillissementsgolf op de loer.

Rosbergen heeft voor het bedrijf Zelfboekhouden.com verschillende data van het CBS en het UWV gecategoriseerd. Daaruit bleek onder andere dat in Utrecht het totaalaantal faillissementen in 2020 afnam ten opzichte van een jaar eerder.

“Dit is een landelijke trend. Heel veel bedrijven zijn overeind geholpen door middel van coronasubsidies. In mijn werk als accountant zie ik dat bij veel bedrijven nu de grootste exploitatiekosten volledig worden gesubsidieerd. Op het moment dat deze subsidies stoppen krijg je een enorme toename van faillissementen”, zegt Rosenbergen.

Sectoren

Deze afname van het aantal ondernemers dat definitief de deuren moest sluiten gold niet voor elke sector. Landelijk was vorig jaar bijvoorbeeld een stijging van het aantal faillissementen in de horeca te zien. Ook in de cultuur, sport en recreatiebranche zijn in 2020 meer bedrijven over de kop gegaan dan een jaar eerder.

Wanneer de faillissementsgolf gaat plaatsvinden is volgens Rosbergen onduidelijk. “Wel is helder dat de situatie op lange termijn onhoudbaar is. Ik verwacht niet dat dit in 2021 al grote gevolgen gaat hebben. Ik vertrouw erop dat de overheid de subsidies lang blijft verstrekken. Maar op een gegeven moment gaan we de gevolgen wel zien.”

Bekijk hier het overzicht van alle faillissementen in Nederland van de afgelopen twee jaar.