Ondanks extra handtekeningen mislukt ook tweede poging voor referendum over windmolens in Utrecht

Ondanks de extra opgehaalde handtekeningen wordt ook het tweede verzoek voor een referendum over de komst van windmolens in Utrecht afgewezen. Volgens de gemeente is dit verzoek namelijk niet op tijd ingeleverd, waardoor niet aan de voorwaarden voor een referendum is voldaan.

Gert Dijkstra van de politieke partij EenUtrecht wilde dat er een referendum zou komen over de komst van zogenoemde reuzewindmolens aan de rand van de stad. Om zo’n volksraadpleging te organiseren moet een aantal stappen worden gezet. De eerste daarvan is minimaal 1.000 steunverklaringen bij stemgerechtigde inwoners van de stad indienen bij de gemeente.

EenUtrecht had eind juli 1.989 steunverklaringen verzameld en ingediend. Na controle van de gemeente bleek dat er 999 ongeldige handtekeningen tussen zaten, waardoor het totale aantal geldige steunverklaringen bleef steken op 990 en dat waren er tien te weinig.

Tweede poging

De initiatiefnemers lieten het er echter niet bij zitten en verzamelden nog snel 119 extra handtekeningen. Het hele pakket werd weer naar de gemeente gestuurd, maar de vraag was destijds op ze op tijd waren. De steunverklaringen moeten namelijk binnen drie weken nadat het besluit is genomen door de gemeenteraad worden ingediend en wanneer dit moment precies plaatsvond, leidde tot een verschil van inzicht. Dat komt doordat de gemeente bekijkt wanneer zij het besluit heeft gepubliceerd via de eigen besluitenlijst, die ook openbaar te vinden is.

De initiatiefnemers van het referendum menen echter dat een besluit pas rechtsgeldig is als het is gepubliceerd in een officieel orgaan zoals het Gemeenteblad. “Een besluitenlijst bevat nog niet per definitie het volledige rechtsgeldige besluit. Dat volledige rechtsgeldige besluit was er dus nog niet op 27 juni maar kwam pas op 6 juli tot stand. Daarom gaat pas vanaf 6 juli de termijn van 3 weken in tot 27 juli waarin het referendum verzoek kan worden ingediend.”

Advies

Bij het beoordelen van het tweede verzoek is advies gevraagd aan de referendumcommissie. “De referendumcommissie concludeert dat er geen aanleiding is om over de interpretatie van de termijnen volgens de referendumverordening een ander standpunt in te nemen dan eerder is gedaan”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Op basis hiervan moest het verzoek dus uiterlijk 18 juli zijn ingediend inclusief voldoende geldige handtekeningen en dat was niet het geval. Daarom is besloten ook het tweede verzoek voor een referendum over de windmolens af te wijzen. Tot slot is in de raadsbrief te lezen dat er bezwaar gemaakt kan worden tegen het besluit om beide verzoeken niet toe te laten.