Ondanks ‘nobele daad’ krijgt een scooterbestuurder in Utrecht meerdere bekeuringen

Een scooterbestuurder besloot afgelopen nacht in Utrecht zijn helm te geven aan zijn passagier, maar deze ‘nobele daad’ kwam hem duur te staan. Een motoragent hield hem namelijk staande op de Paardenveldbrug en uiteindelijk werd de bestuurder meegenomen naar het politiebureau.

De scooterrijder legde aan de agent uit dat hij die avond in het centrum een ‘date’ was tegengekomen en dat hij zijn helm aan haar had gegeven. “Meneer kreeg hiervoor een bekeuring, ondanks zijn ‘nobele daad’ door zijn helm aan zijn date te geven”, schrijft de politie op sociale media.

Tijdens het gesprek rook de motoragent echter ook een ‘sterke’ alcohollucht, waardoor de scooterbestuurder moest blazen. De uitslag was positief en de man moest mee naar het bureau. Daar blies hij 530 ugl, terwijl ervaren bestuurders maximaal op 220 ugl mogen zitten.

“Tegen meneer wordt een proces-verbaal opgemaakt en meneer wordt voor een Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) aangemeld bij het CBR”, aldus de politie.