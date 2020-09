Ondanks oproep van gemeente toch druk in Utrechtse binnenstad

Het was zaterdag druk in de Utrechtse binnenstad. Eerder deze week riep de gemeente nog op om vooral op andere dagen naar het centrum te komen. Vanwege de drukte is het namelijk lastig om anderhalvemeter afstand te houden.

Het was vooral druk op de Steenweg, Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat, Vredenburg en op een deel van de Oudegracht. Patricia en Rachelle (moeder en dochter) waren zaterdag ook op stap. “We hadden dit al heel lang gepland voor de verjaardag van mijn dochter”, zegt Patricia. “Ik was wel op de hoogte van de oproep van de gemeente, maar we hebben toch besloten om te gaan. We proberen wel drukke plekken te mijden zoals Hoog Catharijne. Ook willen we op tijd weer naar huis.”

Veel mensen wisten niet dat de gemeente had opgeroepen om op zaterdag niet naar de stad te komen. Die oproep was dan ook niet op alle kanalen van de gemeente gedeeld. Zo waren er een aantal bezoekers die niet uit Utrecht kwamen, waaronder Dave en Bram. “We komen uit Nederhorst Den Berg en ik moest mijn dochter vandaag naar Utrecht brengen. Om de tijd te overbruggen ben ik maar even met mijn zoon de stad ingegaan. Ik vind wel dat het hier goed geregeld is.”

Verkeersregelaars

Dave doelt op de maatregelen die de gemeente heeft genomen om het winkelend publiek in goede banen te leiden. Zo zijn op zaterdag extra verkeersregelaars ingezet. Daarnaast zijn ook nog steeds de andere maatregelen zoals eenrichtingsverkeer en een rotonde voor voetgangers van kracht.

Wie ook op de hoogte was van de oproep van de gemeente was Anne. Zij is zaterdag samen met een vriendin de stad ingegaan om te winkelen. “Ik heb getwijfeld om te gaan, maar dit was de enige dag dat we allebei konden. We zijn wel extra vroeg gekomen en ook proberen we uit de buurt te blijven van drukke winkelstraten.”

Zomervakantie

Nu de zomervakantie voorbij is wordt het volgens de gemeente weer drukker in de stad. Het bezoekersaantal is ongeveer 40 tot 45 procent minder dan normaal, maar afgelopen weken komen er weer meer mensen naar het centrum.

Vrijdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moeten vanaf volgende week zondag alle horecazaken om 01.00 uur sluiten en komt er een verbod om met meer dan 50 personen samen te zijn.