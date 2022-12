Ondanks staking medewerkers is Utrechtse Bijenkorf zaterdag toch geopend

Zo’n dertig medewerkers van de Utrechtse vestiging van de Bijenkorf leggen zaterdag het werk neer. Zij willen met deze staking een signaal afgeven aan de directie voor een betere cao. Ondanks de actie is de Bijenkorf wel geopend.

De staking is een eigen initiatief van de medewerkers, maar de actie wordt gesteund door FNV. “Veel plekken zijn momenteel onderbezet in de winkel”, zegt Linda Vermeulen van de vakbond. “We staan voor de deur en spreken klanten aan. Sommigen kiezen er daarna voor om niet bij de Bijenkorf te gaan winkelen. Het is een duidelijk signaal dat de lonen omhoog moeten.”

Medewerkers van het warenhuis hebben de afgelopen tijd ook in andere steden gestaakt. Zaterdag gaat het echter alleen om het personeel van de Utrechtse vestiging. In de ochtend was nog onzeker of winkel überhaupt open zou gaan, maar de directie heeft er dus voor gekozen om ondanks de onderbezetting toch klanten te ontvangen.