Ondanks twaalf uitgebrande bussen rijdt U-OV weer volgens dienstregeling in Utrecht

De bussen van U-OV rijden na de brand die in de nacht van donderdag op vrijdag 12 voertuigen verwoestte weer volgens dienstregeling in Utrecht. Wel worden er vanaf maandag kortere bussen ingezet op lijn 28.

De melding van de brand kwam vrijdagochtend rond 04.50 uur binnen bij de brandweer. Er werd met groot materieel uitgerukt en het vuur was na een paar uur geblust. Volgens Qbuzz, het bedrijf waar U-OV onder valt, zijn er tien dubbelgelede bussen (24 meter), één gelede bus (18 meter) en één standaard bus (12 meter) uitgebrand.

Qbuzz heeft naar eigen zeggen geprobeerd de gevolgen voor de reizigers zo beperkt mogelijk te houden. “Voor zaterdag en zondag was dat snel in orde. In de weekenddienstregeling zijn er namelijk minder bussen nodig dan voor de dienstregeling tijdens werkdagen.”

Lijn 28

Maandag start de normale dienstregeling. De bussen van 24 meter worden onder meer ingezet op lijn 28, Vanaf Vleuterweide, via Utrecht CS naar het Utrecht Science Park rijdt. Maandag worden op deze lijn de overige lange bussen ingezet en deze worden aangevuld met modellen van 18 meter.

“Daarnaast zetten we extra bussen in. Daarmee bieden we voldoende capaciteit om iedereen op bestemming te brengen.” Het vervoersbedrijf wijst erop dat reizigers ook gebruik kunnen maken van tram 22.

Hartverwarmend

Tot slot zegt Qbuzz te onderzoeken wat de oorzaak was van de brand. “We hebben hartverwarmende reacties mogen ontvangen van reizigers, onze opdrachtgever en gedeputeerde, de burgemeester en wethouders van Utrecht, collega vervoerders en partners waarmee we samenwerken. Dank voor deze steun, dat doet ons goed.”